اسلام آباد ہائیکورٹ:سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے درخواست پراعتراض

اسلام آباد ہائیکورٹ:سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے درخواست پراعتراض

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کیلئے دائردرخواست پر اعتراض عائد کردیا۔

 جسٹس ارباب محمد طاہر کل پیر کو درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت کریں گے ، سہیل آفریدی کی جانب سے ایڈووکیٹ جنرل شاہ فیصل نے علی بخاری ایڈووکیٹ کے ذریعے یہ درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ صوبائی معاملات اور نئی کابینہ کی تشکیل کیلئے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے ، رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ ایسے معاملات میں عدالت پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے طریقہ کار بھی وضع کیاجا چکا ہے ، اس پر عمل کرنے سے قبل درخواست کیسے دائر کی جاسکتی ہے ۔

