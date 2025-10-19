اسلام آباد ہائیکورٹ:سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے درخواست پراعتراض
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کیلئے دائردرخواست پر اعتراض عائد کردیا۔
جسٹس ارباب محمد طاہر کل پیر کو درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت کریں گے ، سہیل آفریدی کی جانب سے ایڈووکیٹ جنرل شاہ فیصل نے علی بخاری ایڈووکیٹ کے ذریعے یہ درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ صوبائی معاملات اور نئی کابینہ کی تشکیل کیلئے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے ، رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ ایسے معاملات میں عدالت پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے طریقہ کار بھی وضع کیاجا چکا ہے ، اس پر عمل کرنے سے قبل درخواست کیسے دائر کی جاسکتی ہے ۔