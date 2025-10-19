کوہستان سکینڈل، 40 ارب کرپشن کا مرکزی ملزم اہلیہ سمیت گرفتار
قیصر اقبال کو ایبٹ آباد سے پکڑا گیا،ملزم نے بیوی اور کنٹریکٹر ممتاز کے اکائونٹ میں اربوں روپے منتقل کئے کیس میں اب تک12ملزم گرفتارہوچکے ،قیصرسمیت 10 افراد نے پلی بارگین کیلئے درخواستیں دے رکھی ہیں
پشاور(بیورورپورٹ)کوہستان 40 ارب روپے کے میگا کرپشن کیس میں ملوث مرکزی ملزم قیصر اقبال کو اُس کی اہلیہ سمیت ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا گیا ، نیب ذرائع کے مطابق ملزم قیصر اقبال ایبٹ آبا د میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تھا ، ملزم نے اپنی بیوی اور کنٹریکٹر ممتاز کے اکائونٹ میں اربوں روپے منتقل کئے ، ملزم نے اپنی اہلیہ اور بھانجے کے نام پر کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں ، زیر حراست ملزم قیصر اقبال اور اس کی بیوی کو جسمانی ریمانڈ کے لئے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ،کوہستان کرپشن سکینڈ ل میں اب تک 12 سے زائد افراد گرفتار ہیں، جن میں سی این ڈبلیو کے ہیڈ کلرک ، ڈمپر ڈرائیو ، بینک کیشئر مشرف ، آڈیٹر اے جی آفس عالم زیب اور کنٹریکٹر شفیق شامل ہیں ، جن کے بینک اکائونٹس سے 2 ارب 3 کروڑ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں ، جبکہ آڈیٹر عالم زیب کے بھائی کے اکائونٹ میں بھی کروڑوں روپے منتقل ہوئے ،نیب خیبر پختونخوا نے سی اینڈ ڈبلیو کے ہیڈ کلرک کے گھر سے نقدی، سونا اور دیگر سامان برآمد کیا تھا ، گرفتار ملزم قیصر اقبال سمیت 10 ملزموں نے پلی بارگین کے لئے نیب میں درخواستیں جمع کرائی ہیں۔