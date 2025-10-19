غیروابستہ ممالک کااجلاس، کشمیر ، فلسطین کے منصفانہ حل پر زور
شرکا نے مشرقِ وسطیٰ میں امن کیلئے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ،ترجمان دفتر خارجہ
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)غیروابستہ ممالک کی تحریک (NAM)کے 19ویں وزارتی اجلاس میں مشرقِ وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا اور غیر ملکی قبضے کے زیرِ تسلط اقوام کے حقِ خود ارادیت کی حمایت کی گئی۔ترجمان دفترخارجہ کے مطابق اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں منعقد ہوا جس میں پاکستانی وفد کی قیادت اسپیشل سیکر ٹری نبیل منیر نے کی۔ اعلامیے میں کشمیر اور فلسطین جیسے تنازعات کے منصفانہ حل اور ترقی پذیر ممالک کو درپیش معاشی و ماحولیاتی چیلنجز پر زور دیا گیا۔نبیل منیر نے اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان اور جنگی بیانات کی مذمت کرتے ہوئے غیر ملکی قبضے کے خلاف اقوام کے حقِ خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اجلاس کا اختتام کمپالا ڈیکلریشن کی منظوری کے ساتھ ہوا جس میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا گیا۔