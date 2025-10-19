پٹرول میں ملاوٹ روکنے کیلئے سالونٹ آئل کی تفصیلات طلب
مقصد مصنوعات کے معیار، صارفین کے تحفظ اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے :اوگرا
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے کہا کہ وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق پٹرولیم مصنوعات میں سالونٹ مکسنگ کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔اوگرا کے مطابق آرڈیننس 2002کی شق 30کے تحت تمام لائسنس یافتہ کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی مصنوعات اور سرگرمیوں سے متعلق درست معلومات فراہم کریں۔ اسی مقصد کے تحت آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے سالونٹ آئل کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں تاکہ صنعتی مصنوعات کو موٹر پٹرول میں ملاوٹ یا غلط استعمال سے روکا جا سکے ۔اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد مصنوعات کے معیار، صارفین کے تحفظ اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے ۔