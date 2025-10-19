بارشوں اور سیلاب کے باوجودکپاس کی آمدبڑھ گئی،درآمدمیں بھی اضافہ
کراچی(کامرس رپورٹر) ملک کے اہم کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں مسلسل بارشوں اور سیلاب کے باوجود کپاس کی آمد اور درآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
مالی سال 2026کی پہلی سہ ماہی کے دوران کارخانوں میں کپاس کی آمد اور درآمدات میں سال بہ سال 55 فیصد اضافہ دیکھا گیاجو ٹیکسٹائل شعبے میں مضبوط سرگرمیوں کا مظہر ہے ۔پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کے مطابق یہ اضافہ نہ صرف حجم میں نمایاں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ اس سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدی کارکردگی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں ۔