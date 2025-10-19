صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں اور سیلاب کے باوجودکپاس کی آمدبڑھ گئی،درآمدمیں بھی اضافہ

  • پاکستان
بارشوں اور سیلاب کے باوجودکپاس کی آمدبڑھ گئی،درآمدمیں بھی اضافہ

کراچی(کامرس رپورٹر) ملک کے اہم کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں مسلسل بارشوں اور سیلاب کے باوجود کپاس کی آمد اور درآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

مالی سال 2026کی پہلی سہ ماہی کے دوران کارخانوں میں کپاس کی آمد اور درآمدات میں سال بہ سال 55 فیصد اضافہ دیکھا گیاجو ٹیکسٹائل شعبے میں مضبوط سرگرمیوں کا مظہر ہے ۔پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کے مطابق یہ اضافہ نہ صرف حجم میں نمایاں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ اس سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدی کارکردگی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak