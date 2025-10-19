صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک افغان کشیدگی میں دونوں ممالک کا نقصان ہورہا :بیرسٹر سیف

  • پاکستان
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)مشیر اطلاعات خیبرپختونخوا وتحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث نہ صرف دونوں ممالک کو جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا۔۔۔

 بلکہ معاشی صورتحال بھی سنگین ہوچکی ، تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں، تاجروں کے اربوں روپے ڈوب چکے ، دہشت گردی پر قابو پانے کیلئے پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیوں پر عمل کیا جائے ، موجودہ کشیدگی وفاقی حکومت کی ناقص اور ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے ،جعلی وفاقی حکومت کی نااہلی سے پورے خطے کا امن خطرے میں ہے ۔ بیرسٹر سیف نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان برادر اسلامی ممالک ہیں، اس لئے جنگ یا کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔

