پاک افغان کشیدگی میں دونوں ممالک کا نقصان ہورہا :بیرسٹر سیف
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)مشیر اطلاعات خیبرپختونخوا وتحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث نہ صرف دونوں ممالک کو جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا۔۔۔
بلکہ معاشی صورتحال بھی سنگین ہوچکی ، تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں، تاجروں کے اربوں روپے ڈوب چکے ، دہشت گردی پر قابو پانے کیلئے پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیوں پر عمل کیا جائے ، موجودہ کشیدگی وفاقی حکومت کی ناقص اور ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے ،جعلی وفاقی حکومت کی نااہلی سے پورے خطے کا امن خطرے میں ہے ۔ بیرسٹر سیف نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان برادر اسلامی ممالک ہیں، اس لئے جنگ یا کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔