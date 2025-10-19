پشاور ہائیکورٹ:بونیر کے 28 پرائمری سکولزکی نجکاری روک دی
پشاور(این این آئی)پشاور ہائیکورٹ نے بونیر کے 28سرکاری پرائمری سکولوں کی نجکاری روکتے ہوئے فریقین کو14روز میں تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کردی۔۔۔
درخواست گزار کے مطابق بونیر کی تحصیل مندنڑ اور تحصیل خدوخیل میں 28 سرکاری پرائمری سکولوں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے ،جن میں 10 لڑکوں کے اور 18 لڑکیوں کے پرائمری سکول شامل ہیں۔درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ 11 اگست کو صوبائی حکومت نے نجکاری سے متعلق ایک اعلامیہ جاری کیا ،جس کی بنیاد پر یہ 28 سکول آؤٹ سورس کیے جارہے ہیں، یہ آؤٹ سورسنگ غیر قانونی اور آئین کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے ،درخواست گزار نے کہا کہ صوبائی حکومت ان سکولوں کے معیار کو بہتر کرنے کے بجائے سکولوں کو پرائیوٹ کرنے جا رہی ہے ، ان سکولوں کی پرائیوٹائزیشن سے علاقے کے ہزاروں بچے مفت تعلیم سے محروم ہو جائیں گے ، عدالت نجکاری کا عمل روکے ۔عدالت نے گزشتہ سماعت کا مختصر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے بونیر کے 28سرکاری پرائمری سکولوں کی نجکاری روک دی۔