پاکستان کو 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی کمی کا سامنا:عالمی بینک
کراچی (کامرس ڈیسک) ورلڈ پاپولیشن ریویو کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا ہاؤسنگ افورڈیبلٹی انڈیکس 0.5 سے کم ہو کر 0.4 رہ گیا ہے۔۔۔
جو بڑھتی ہوئی جائیداد کی قیمتوں، بلند مورٹگیج شرحوں اور رہائشی یونٹس کی شدید کمی کے باعث عوام کی رہائشی سہولت میں بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے ۔رپورٹ کے مطابق پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں کمزور پوزیشن میں ہے ، جہاں بنگلہ دیش کا افورڈیبلٹی انڈیکس 0.7 اور بھارت کا 0.8 ہے ۔ عالمی بینک کے مطابق ملک کو اس وقت **تقریباً 12 ملین (1 کروڑ 20 لاکھ)رہائشی یونٹس کی کمی کا سامنا ہے ۔حالیہ سیلابوں نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور شمالی علاقوں میں 25 لاکھ سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا جبکہ ہزاروں گھر اور کاروبار تباہ ہوئے ، جس سے کم آمدنی والے طبقوں کے لیے رہائش کا بحران مزید سنگین ہو گیا ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتا ہوا ہاؤسنگ گیپ ملک کے **سماجی استحکام اور اقتصادی نمو کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے ۔ ان کے مطابق اس بحران سے نمٹنے کے لیے خطے کے لحاظ سے مخصوص حکمتِ عملی اپنانا ضروری ہے ، جس میں آمدنی کی معاونت، ہاؤسنگ فنانس میں اصلاحات اور پائیدار شہری منصوبہ بندی شامل ہو۔ماہرین کے مطابق آبادی کی قوتِ خرید میں کمی اور زمین و تعمیراتی اخراجات کی بلند شرح نے لاکھوں پاکستانیوں کے لیے گھر خریدنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے ۔ ان کا مشورہ ہے کہ حکومت قدرتی آفات اور سیلاب کے کم خطرے والے محفوظ علاقوں میں نئے شہر قائم کرے تاکہ شہری دباؤ کم ہو اور سستی رہائش تک رسائی بہتر بنائی جا سکے ۔