اعظم نذیر تارڑ کی ایڈووکیٹ جنرل پنجاب سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(این این آئی)وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایڈووکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز سے ملاقات کی۔ صوبائی لاء افسران کو جدید قانونی سہولتوں کی فراہمی اور مقدمات کے موثر انتظام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اعظم نذیر تارڑ نے ایڈووکیٹ جنرل آفس کے لاافسران کیلئے پاکستان کوڈ اورکیم تک بلا معاوضہ رسائی کی پیشکش کی، انہوں نے کہا اس نظام کے ذریعے لاافسران اور ان کے زیرِ سماعت کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی کا مو ثر انداز میں جائزہ لیا جا سکے گا، اعلیٰ عدالتوں میں سرکاری مقدمات کی پیشرفت سے بروقت آگاہی حاصل ہوگی۔