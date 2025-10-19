پختونخوا حکومت کی افغان مہاجرین کی واپسی کیلئے وفاق کو تجاویز پیش
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا حکومت نے افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق وفاق کو جامع تجاویز پیش کر دیں۔
مزمل اسلم نے وفاق کو دی گئی تجویز میں کہا ہے کہ افغان مہاجرین کی فوری واپسی سے مسائل جنم لے سکتے ہیں،افغان مہاجر کیمپوں میں پورا نظام ہے ، بجلی، سولر اور دیگر سہولیات دی گئی ہیں، وفاقی حکومت کو بتایا ہے مہاجرین کو عزت کے ساتھ واپس روانہ کیا جائے ۔مزمل اسلم نے کہا کہ وزیراعظم کو مختلف تجاویز دی گئی ہیں جبکہ وزیراعظم نے وفاقی وزارت داخلہ اور صوبائی حکومت کو مہاجرین واپسی کے حوالے سے طریقہ طے کرنے کی ہدایت کی ہے ۔مزمل اسلم نے کہا کہ افغان مہاجرین کی واپسی کیلئے خارجی پوائنٹس زیادہ کرنے کی سفارش کی ہے ، افغان مہاجر کیمپ ختم ہونے سے تمام افغانی غیرقانونی رہائشی ہوں گے ۔