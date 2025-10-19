بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے
اسلام آباد(اے پی پی)بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کر دی گئیں،اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے۔
خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے ،کے پی کے پولیس کے افسروں وجوانوں کی بہادری پر ناز ہے ۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے گاڑیوں کی چابیاں آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید کے حوالے کیں۔