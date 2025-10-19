صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات:پی ٹی آئی کے میدان سے باہر ہونیکا خدشہ

بلدیاتی انتخابات:پی ٹی آئی کے میدان سے باہر ہونیکا خدشہ

پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کیلئے پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس الیکشن کمیشن میں 19 ماہ سے زیر التواء :ذرائع

لاہور (دنیا نیوز)پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کے میدان سے مکمل باہر ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا۔ذرائع کے مطابق بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی اپنے امیدوار نہیں لاسکے گی کیونکہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیلئے پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں ،آزاد منتخب ہونے کی صورت میں امیدوار تحریک انصاف جوائن بھی نہیں کرسکیں گے ، نئے قانون کے تحت منتخب کونسلرز کا 30 دن میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا لازم ہے ، پی ٹی آئی کے حمایتی کامیاب امیدوار کیخلاف کوئی تادیبی کارروائی بھی نہیں کی جاسکے گی ،پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس الیکشن کمیشن میں 19 ماہ سے زیر التوا ہے ، پی ٹی آئی وکلاء نے انٹراپارٹی کیس کا تصفیہ کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جس کے باعث 19 ماہ گزرنے کے باوجود کیس کا فیصلہ نہ ہو سکا،لاہور ہائیکورٹ میں سٹے کے باعث کمیشن نے سماعت روک رکھی ہے ۔

