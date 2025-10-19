صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت اندرونی مسائل کو زیادہ ہوا نہ دے :فوادچودھری

  • پاکستان
حکومت اندرونی مسائل کو زیادہ ہوا نہ دے :فوادچودھری

آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کرادی جاتی تو اس سے کیا فرق پڑتا یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا:پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’میں گفتگو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہئے تھاکہ حکومت بیرونی خطرات کوسامنے رکھ کر اندرونی مسائل کو زیادہ ہوا نہ دے ،موجودہ حکومت کے اندر ہم نے یہ بات پہلے دن سے دیکھی کہ حکومت نے اندرونی سیاسی ٹمپریچر نیچے رکھنے میں بھی دلچسپی نہیں دکھائی۔دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے مزید کہا کہ اندرونی طورپر سیاسی تلاطم اپنی جگہ موجود ،ٹمپریچر کو کم کرنا حکومت کا کام ہے ،بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت ہردن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی ہے جس سے ٹمپریچر اوپر رہے ،ہمارے افغانستان سے جوحالات خراب ہوئے یہ جلد حل ہونے والے نہیں،بہرحال پاکستان نے اپنی طاقت اور صلاحیت افغانستان کو دکھا دی ۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وفاق کو چاہئے وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس کوئی آپشن رہنے دے ،جب عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا تو مخالفت شروع ہوگئی ،آخر کار سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گئے ،اگر سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کرادی جاتی تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ۔انہوں نے کہا کہ عمران خان اور تحریک انصاف پر جو سختیاں کی جارہی ہیں یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا، کے پی میں نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں ،وفاقی حکومت کو چاہئے اس موقع سے فائدہ اٹھائے اورورکنگ ریلشن شپ ڈویلپ کریں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیٹے کی خاطر ڈیفنس چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہوا:یاسر حسین

ایسے لڑکے سے شادی کرونگی جو آزادی دے : زوہا توقیر

اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی بھارتی اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح

علی ظفر کو نیو یارک میں کلچرل آئیکون ایوارڈ سے نوازا گیا

طبلہ نواز افضل عباس اور داؤود سندھو نے لاہور جاز انسیبل جوائن کر لیا

ایما سٹون کی نئی فلم مفت میں دکھانے کی مشروط پیشکش

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak