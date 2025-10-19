حکومت اندرونی مسائل کو زیادہ ہوا نہ دے :فوادچودھری
آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کرادی جاتی تو اس سے کیا فرق پڑتا یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا:پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’میں گفتگو
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہئے تھاکہ حکومت بیرونی خطرات کوسامنے رکھ کر اندرونی مسائل کو زیادہ ہوا نہ دے ،موجودہ حکومت کے اندر ہم نے یہ بات پہلے دن سے دیکھی کہ حکومت نے اندرونی سیاسی ٹمپریچر نیچے رکھنے میں بھی دلچسپی نہیں دکھائی۔دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے مزید کہا کہ اندرونی طورپر سیاسی تلاطم اپنی جگہ موجود ،ٹمپریچر کو کم کرنا حکومت کا کام ہے ،بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت ہردن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی ہے جس سے ٹمپریچر اوپر رہے ،ہمارے افغانستان سے جوحالات خراب ہوئے یہ جلد حل ہونے والے نہیں،بہرحال پاکستان نے اپنی طاقت اور صلاحیت افغانستان کو دکھا دی ۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وفاق کو چاہئے وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس کوئی آپشن رہنے دے ،جب عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا تو مخالفت شروع ہوگئی ،آخر کار سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گئے ،اگر سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کرادی جاتی تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ۔انہوں نے کہا کہ عمران خان اور تحریک انصاف پر جو سختیاں کی جارہی ہیں یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا، کے پی میں نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں ،وفاقی حکومت کو چاہئے اس موقع سے فائدہ اٹھائے اورورکنگ ریلشن شپ ڈویلپ کریں ۔