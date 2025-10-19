بھارت کی طرف سے ابھی حملے کاکوئی امکان نہیں :تھنک ٹینک
فیلڈ مارشل کی تقریر بڑی اہم تھی:حسن عسکری،خطاب حقیقت پسندانہ :سلمان غنی مودی سے خیرکی امید نہیں :رسول بخش ، دوبارہ جارحیت بھارتی خواہش:عثمان شامی
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو تقریر کی وہ بڑی اہم ہے ،انہوں نے تقریر میں خصوصاً بھارت کا ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی آرمی چیف نے بڑی بھڑکیں لگائی تھیں ، یہ ضروری تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف ان کا جواب دیتا،فیلڈ مارشل کی تقریر میں ایک بات یہ اہم تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو ریاستیں نیوکلیئر پاور ہوتی ہیں وہ جنگ نہیں کرتیں،یہ عالمی سطح پر ایک مانا ہوا اصول ہے ، بھارت کی طرف سے ابھی حملے کاکوئی امکان نہیں ،بھارت فی الحال افغانستان کا نسخہ کرنا چاہے گا۔ دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے کاکول میں اپنے خطاب میں پیغام پہنچا دیا ، مودی کو یہ جرنیل ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ دنیا فیلڈ مارشل کو فاتح جرنیل کے طور پر دیکھ رہی ہے ،ابھی مودی اور بھارتی آرمی چیف بھی اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں اس کے جواب میں فیلڈ مارشل نے حقیقت پسندانہ خطاب کیا ، جو تکبر کابھوت بھارت کے سر پرسوار تھاوہ 10مئی کے بعد سے اترچکا ۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ ایک عرصے سے بھارت کے عزائم پاکستان کے خلاف جارحانہ رہے ہیں اور رہیں گے ،خاص کر جب بھارت میں ہندو انتہا پسند جماعتیں اقتدارمیں آئی ہیں،اسکے سربراہ مودی ہیں،مودی سے خیرکی امید نہیں رکھنی چاہیے ۔ تجزیہ کا ر عثمان شامی نے کہا کہ دوبارہ جارحیت کرنا بھارت کی خواہش تو ہے لیکن ابھی تک ان میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی، اہم بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں چین ماڈرن وار فیئر کی یونیورسٹی ، پاکستان وہاں پی ایچ ڈی کا سٹوڈنٹ ہے اور بھارت ابھی پہلی جماعت میں داخلہ لینے کی کوشش کر رہاہے ۔