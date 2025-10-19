بھارت کیلئے سپہ سالار کا پیغام نوشتہ دیوار سے کم نہیں
جنگ سے بچنے کا بہترین طریقہ جنگ کی تیاری ،دشمن کے دل میں خوف بٹھا دیا
(تجزیہ:سلمان غنی)
دنیا کی عسکری تاریخ میں جہاں ملکوں کے مستقبل کا انحصار ان کی موثر دفاعی قوت پر ہوتا ہے ، وہاں ان کے سپہ سالار کی اندرونی مضبوطی اور ملکی سلامتی کے حوالے سے یکسوئی کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے ، جو افواج کی پیشہ ورانہ اہلیت اور جذبے کی علامت کہلاتی ہے ۔ یہی وہ طاقت ہے جس سے دشمن خوف کھاتا ہے اور جارحیت سے پہلے سوچنے پر مجبور ہوتا ہے ۔ آج جب قوم اپنی مسلح افواج پر نازاں ہے تو اس کی بڑی وجہ اس کا سپہ سالار ہے جس نے اپنے سے چھ گنا بڑی طاقت بھارت کو دن دہاڑے شکستِ فاش دی اور ایسی روایت قائم کی کہ آج بھی بھارت کی عسکری و سیاسی قیادت نفسیاتی دباؤ میں ہے ، وہ بدلے کے بخار میں مبتلا ضرور ہے مگر کسی نئی غلطی کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں جنہیں دنیا ایک فاتح جرنیل کے طور پر دیکھ رہی ہے ۔ ان کی عالمی سطح پر پذیرائی اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ ملکی بقا و سلامتی کے حوالے سے یکسو اور سنجیدہ ہیں۔ ان کی افواج کی پیشہ ورانہ اہلیت ان کے جذبے کا مظہر ہے ۔
بھارت کے لیے سپہ سالار کا پیغام نوشتۂ دیوار ہے ۔ پی ایم اے کاکول میں ان کا خطاب بھارتی قیادت کے لیے چشم کشا ہے کہ وہ تکبر کے بجائے زمینی حقائق کا ادراک کرے اور یہ نہ بھولے کہ پاکستان آج دفاعی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے ۔ دس مئی کے تجربے نے دنیا کو باور کرا دیا کہ پاکستان کی عسکری پالیسی دفاعی ہے ، مگر جارحیت کی صورت میں وہ اپنی بقا کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ اس دن کی عسکری طاقت کا مظاہرہ دشمن کے لیے واضح پیغام تھا کہ پاکستان ناقابلِ تسخیر ہے اور کوئی اس کی سرزمین، فضا یا خودمختاری پر میلی نظر نہیں ڈال سکتا۔ یہی بات سپہ سالار نے پہلے بھی کہی اور ثابت کر دکھائی، اور اب پھر بھارت کو اس کے جارحانہ عزائم پر خبردار کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ سے بچنے کا بہترین طریقہ اس کی تیاری ہے ، کیونکہ دشمن اسی سے خوف کھاتا ہے ۔ اگر دشمن کو معلوم ہو کہ سامنے ایسی فوج ہے جو اپنی بقا کے لیے جان دینے کو تیار ہے تو اس کے دل سے برتری کا زعم ختم ہو جاتا ہے ۔ پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی نے ثابت کر دیا کہ بڑی طاقت اور جدید ہتھیار نہیں، بلکہ وہ جذبہ اصل قوت ہے جو کسی فوج کو فتح مبین دلاتا ہے ۔