پشاور (اے پی پی) وزیراعظم کے کوآرڈی نیٹر برائے اطلاعات و امور خیبرپختونخوا اختیار ولی نے کہا کہ شہباز شریف نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کو اپنے سیاسی ایجنڈے میں ترجیح دی۔
اس کے برعکس خیبر پختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی سیاست بانی پی ٹی آئی کی ذاتی وفاداری کے گرد گھومتی ہے ، ہفتہ کو ڈسٹرکٹ کونسل ہال پشاور میں یوتھ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے کوآرڈی نیٹر اختیار ولی خان نے خیبر پختونخوا میں حکمرانی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور کرپشن کے سکینڈلز پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں بڑھتی بے روزگاری، سلامتی کے خطرات، کرپشن، ناقص سروس ڈلیوری، افغان مہاجرین کا مسئلہ اور سیلاب سے متاثرہ کمیونٹیز کی بحالی میں تاخیر جیسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے ، انہوں نے پی ٹی آئی کی سست اور کمزور پالیسیوں پر افسوس کا اظہار کیا۔