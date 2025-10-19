ملک کیخلاف سازشیوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائیگا :گورنر پنجاب
سیاست کی آڑ میں ملک کیخلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے والے رعایت کے مستحق نہیں ن لیگ اور پیپلز پارٹی اتحادی جماعتیں،ایک پیج پر ہیں :سردار سلیم، خطاب
لاہور (سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ملک کی خاطر ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور کرتی رہے گی،سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن ملک کیخلاف سازشیوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا ،سیاست کی آڑ میں توڑ پھوڑ اور ملک کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ،افغانستان نے بھارت کی پشت پناہی پر پاکستان کے خلاف جنگ کی شرارت کی جو اسے مہنگی پڑی ،پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پنڈی گھیب اٹک میں نجی تعلیمی ادارے کی تقریب تقسیم انعامات میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا،اس موقع پر گورنر نے راولپنڈی بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالبعلم محمد روباس کو دو لاکھ روپے کا چیک دیا جبکہ سانحہ کارساز کے شہدا ئکو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاک فوج نے ملک کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کئے جو کسی صورت فراموش نہیں کیے جاسکتے ،تعلیمی اداروں میں نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا بہت ضروری ہے ،نوجوان نسل کو ورغلا کر احتجاجی دھرنوں اور ملک کے خلاف سازشوں میں لے جانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا،ن لیگ اور پیپلز پارٹی اتحادی جماعتیں ہیں اور ملک کی سلامتی کی خاطر ایک پیج پر ہیں۔