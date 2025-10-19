سی پیک ملکی معیشت کومستحکم بنانے کامنصوبہ ،گورنرپختونخوا
گورنرسے ڈائریکٹر چینی ریلوے کی ملاقات، روہڑی،کراچی سیکشن کی اپ گریڈیشن پر گفتگو افغان پناہ گزینوں سے متعلق اجلا س میں وزیراعلیٰ کی عدم شرکت افسوسناک، فیصل کنڈی
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،این این آ ئی )چین ریلوے 20 بیورو گروپ کارپوریشن کے ایشیا و اوشیانا ریجن کے ڈائریکٹر شن ہان نے گزشتہ روز گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے گورنر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی جس میں سکھر۔حیدرآباد موٹروے (ایم-6) اور پاکستان ریلوے کے روہڑی۔کراچی سیکشن کی اپ گریڈیشن پر شراکت داری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا ۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا سی پیک ایک ایسا تاریخی منصوبہ ہے جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنائے گا ۔ دریں اثنا افغان پناہ گزینوں سے متعلق وزیراعظم کی زیرصدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آ فریدی کی عدم شرکت پر تنقید کرتے ہو ئے انہوں نے کہا یہ اقدام نہایت افسوسناک ہے ،اپنے بیان میں انہوں نے کہا اگر وزیراعلیٰ اتنے اہم اجلاس میں نہیں آتے تو صوبے کے گورنر کو بلایا جانا چاہئے ۔