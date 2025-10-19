حکومت صنعتی ترقی، سرمایہ کاری بڑھانے کیلئے پرعزم : قیصر شیخ
بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ایک سہولت کاری سینٹر قائم کر دیا گیا :خطاب وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری کا لاہور چیمبر کا دورہ،عہدیداروں سے ملاقات
لاہور(کامرس رپورٹر)وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ حکومت صنعتی ترقی، سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے پرعزم ہے ،نئے صنعتی زونز میں قائم ہونے والی صنعتوں کو مشینری کی درآمد پر 10سال کیلئے ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورہ کے موقع منعقدہ تقریب سے خطاب میں کیا، اس موقع پرچیمبر کے صدر فہیم الرحمٰن سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، نائب صدر خرم لودھی نے بھی اظہار خیال کیا جبکہ وفاقی وزیر نے چیمبر کے عہدیداروں اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان ، سابق صدور میاں انجم نثار اور محمد علی میاں سے بھی تفصیلی ملاقات کی۔ وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے لاہور چیمبر کو ملک کا سب سے سرگرم اور فعال کاروباری ادارہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کاروباری برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہے ، بورڈ آف انویسٹمنٹ (BOI)میں ایک سہولت کاری سینٹر قائم کیا گیا ہے تاکہ کاروباری اجازت نامے اور منظوریوں کا عمل تیز اور آسان بنایا جا سکے ۔