پالیسیوں میں تسلسل، سیاسی استحکام بڑا چیلنج :احسن اقبال
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ایف پی سی سی آئی کے ساتھ مل کر ایسا نظام بنائیں گے کہ ہر 3 ماہ بعد چیمبر زکو مختلف گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ بٹھائیں اور مسائل حل کرائیں۔
گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات نے گزشتہ روز پاسپورٹ سہولت ڈیسک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صدر گوجرانوالہ چیمبر محمد علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، نائب صدر فیصل ستار مغل،سابق صدر چیمبر و چیئرمین بزنس گروپ رانا ناصر محمود اور صنعتکار بڑی تعداد میں موجود تھے ۔ وفاقی وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ پاکستان کا ممتاز صنعتی مرکز ہے ، یہاں کے صنعتکاروں نے ہمیشہ ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا ۔