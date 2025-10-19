کیٹی بندر ٹھٹھہ اور شاہ بندر سجاول میں منی فش ہاربرز تعمیر کرنے کا فیصلہ
1ارب 35کروڑلاگت، منصوبہ 3سال میں مکمل،کراچی فِش ہاربر پر دباؤ کم ،مقامی روزگاربڑھے گا،وزیراعلیٰ منی ہاربر میں جدید آکشن ہالز، اسٹوریج ، ڈاکنگ کی سہولیات ہونگی ،مرادشاہ سے علی ملکانی و دیگر کی ملاقات
کراچی (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مویشی و ماہی پروری کے محکمے کو ہدایت کی ہے کہ کیٹی بندر (ضلع ٹھٹھہ)اور شاہ بندر (ضلع سجاول)میں منی فِش ہاربرز قائم کرنے کی تجویز تیار کی جائے تاکہ چھوٹے پیمانے کی ماہی گیری کو فروغ دیا جا سکے ، مقامی روزگار کے مواقع بڑھیں اور کراچی فِش ہاربر پر دباؤ کم کیا جا سکے ۔وزیراعلیٰ نے بتایا کہ دونوں بندرگاہوں کی مجموعی لاگت تقریباً ایک ارب 35 کروڑ روپے ہوگی جبکہ منصوبہ تین سال میں مکمل کیا جائے گا، اس کی مالی معاونت صوبائی اور غیر ملکی ذرائع سے کی جائے گی۔یہ ہدایات وزیراعلیٰ نے وزیراعلیٰ ہاؤس میں وزیر برائے مویشی و ماہی پروری محمد علی ملکانی اور سیکرٹری فشریز ڈاکٹر کاظم جتوئی کے ساتھ ملاقات کے دوران دیں۔
انہوں نے کہا کہ کراچی فِش ہاربر جو صوبے کی سب سے بڑی مچھلی اتارنے کی جگہ ہے اپنی گنجائش سے تجاوز کر چکا ہے جس کے باعث ماہی گیروں کو تاخیر، رش اور بعد از شکار نقصان کا سامنا ہے ۔ تقریباً آدھی مچھلی اور جھینگے کی پیداوار دیر سے اتارنے اور کم گہرے پانی کے باعث خراب ہو جاتی ہے جس سے اس کی برآمدی قدر متاثر ہوتی ہے ۔ ان ہاربرز میں جدید آکشن ہالز، اسٹوریج اور ڈاکنگ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔سیکرٹری فشریز ڈاکٹر کاظم جتوئی نے وزیراعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منصوبے پر عملدرآمد ڈائریکٹوریٹ آف فشریز (میرین) کراچی کرے گا۔ منصوبے کا مقصد چھوٹے ماہی گیروں کی مدد، مچھلی سنبھالنے کے نظام کو بہتر بنانا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے ۔