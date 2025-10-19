پنجاب میں سموگ سے بچاؤ کیلئے مزیدسخت اقدامات کی ہدایت
ماحولیاتی تحفظ فورس ، پولیس اور ضلعی انتظامیہ مشترکہ اینٹی سموگ آپریشن کرینگے اوسط اے کیو آئی 195سے 210،لوگ غیرضروری باہرنہ نکلیں،ایڈوائزری جاری
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور سمیت پورے پنجاب میں سموگ سے بچاؤ کے اقدامات کو مزید سخت بنانے کی ہدایت کی ہے جبکہ لاہور مشرق سے آنے والی ہواؤں کی زد میں ہے اور آج اوسط اے کیو آئی 195 سے 210 رہے گا ،ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافے کے پیش نظر لاہور میں سخت انتظامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ ماحولیاتی تحفظ کی فورس ، پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اینٹی سموگ آپریشن کرے گی ،زیادہ فضائی آلودگی کی زد میں آنے والے علاقوں میں اینٹی سموگ گنز استعمال کی جائیں گی۔ سموگ مانیٹرنگ سنٹر کی ایڈوائزری جاری کردی گئی، جس کے مطابق دوپہر کے وقت درجہ حرارت میں اضافے اور ہلکی ہوا کے چلنے سے فضائی معیار میں معمولی بہتری متوقع ہے ، رات 12 سے اتوار کی صبح 4 بجے تک اے کیو آئی 210 سے 245 رہنے کا امکان ہے ،صبح 6 سے 9 بجے کے درمیان اے کیو آئی200 سے 240 کے درمیان رہنے کی توقع ہے ،دوپہر 12 سے شام 5 بجے کے درمیان اے کیو آئی 150 ہو سکتا ہے شام 6 سے رات 11 بجے کے دوران اے کیو آئی 165 سے 200 کے درمیان رہے گا جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹے میں اے کیو آئی 22 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے ، شہر میں دن بھر دھند رہنے کا امکان ہے ۔مانیٹرنگ سنٹر نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ شہری اہل خانہ سمیت غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ جائیں ۔