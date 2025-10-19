ن لیگ کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی حامی نہیں:رانا ثنا اللہ
پنجاب حکومت نے مذہبی جماعت پر پابندی کی درخواست دی،کابینہ فیصلہ کریگی گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ناکام،40سال مذاکرات ہی ہوئے ہیں،کیا نتیجہ نکلا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )رہنما مسلم لیگ ن رانا ثنااللہ نے کہا مسلم لیگ ن کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی حامی نہیں رہی، پنجاب حکومت نے وفاق کو ایک مذہبی جماعت پر پابندی کی درخواست کی ہے ، وفاقی کابینہ پنجاب حکومت کی درخواست پر فیصلہ کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا لیکن وہاں سے ہمیں ہر بار تکلیف ہی ملی، دہشت گردی کی کارروائیاں پہلے بند کی جائیں، پھر افغانستان سے بات ہو سکتی ہے ۔ پچھلے 40 سال سے دہشت گردوں سے مذاکرات ہی ہوتے آئے ہیں اور کیا نتیجہ نکلا ہے ، دہشت گردی کسی طور پر قابل قبول نہیں، گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری بری طرح ناکام ہوچکی ہے ۔ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم کسی پر حملہ آور نہیں ہوں گے ، اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو اس کا ادھار نہیں رکھیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ اس طرف سے ہمیشہ تکلیف ملتی رہی، ہم مزید اپنے پیاروں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے ۔