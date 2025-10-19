کاکول پاسنگ آؤٹ، اعزازی شمشیر سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ کے نام
زوہیر حسین،ٹیکراج، جنت الماویٰ، عبدالہادی و دیگر کو بھی انعامات دئیے عراق، فلسطین، قطر، مالی، نیپال سمیت دوست ممالک کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ
ایبٹ آباد(خصوصی نیوز رپورٹر ،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان ملٹری اکیڈمی (پی ایم اے ) کاکول میں 152ویں پی ایم اے لانگ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس، 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس اور 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اعزازی شمشیر سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ عارف راجا کو دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پریڈ میں دوست ممالک عراق، فلسطین، قطر، مالی، نیپال، مالدیپ، سری لنکا، یمن، بنگلہ دیش اور نائیجیریا کے کیڈٹس نے بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن مکمل کی۔آرمی چیف نے پریڈ کا معائنہ کیا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کئے ۔اعزازی شمشیر اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ عارف راجا کو دی گئی۔صدرِ پاکستان کا گولڈ میڈل بٹالین سینئر انڈر آفیسر زوہیر حسین کو دیا گیا۔چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل دوست ملک کی کمپنی کے جونیئر انڈر آفیسر ٹیک راج کو دیا گیا۔
چیف آف آرمی سٹاف مارکس مین میڈل جینٹل مین کیڈٹ سید حاشر حسن کو دیا گیا۔چیف آف آرمی سٹاف کین کورس انڈر آفیسر شہیر علی کو عطا کی گئی۔کمانڈنٹ اوورسیز میڈل کورس سپورٹس سارجنٹ موسٹ جنت الماویٰ کو دیا گیا۔کمانڈنٹ کین کورس انڈر آفیسر سید عبدالہادی اور کورس انڈر آفیسر ہادیہ فیاض کو دی گئیں۔تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس نے وطنِ عزیز کے دفاع کے لئے دل و جان سے قربانی دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ عارف راجا نے کہا کہ میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں قوم سے گہری محبت اور وابستگی کے اظہار کے لیئے شمولیت اختیار کی،جوش، لگن اور عزم کے ساتھ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر زوہیر حسین نے کہا کہ پی ایم اے نے شخصیت نکھارنے کے ساتھ قوم کی خدمت، وفاداری اور بہادری کا گہرا احساس پیدا کیا۔جینٹل مین کیڈٹ سید حاشر حسن نے کہا کہ پی ایم اے نے حوصلے اور ایمانداری کے ساتھ پاکستان کا دفاع کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔کورس انڈر آفیسر شہیر علی نے کہا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں گزارا وقت ایک بہترین سفر رہا۔
انہوں نے کہا کہ پی ایم اے نے ہمیں چیلنجز سے بھرپور دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ خدمت کے لیے تیار کیا ہے ،نیپال سے تعلق رکھنے والے کمپنی جونیئر انڈر آفیسر ٹیکراج راوت نے کہا کہ پاکستان میں اپنے وطن نیپال کی نمائندگی کرنا میرے لئے بے حد اعزاز کی بات ہے ۔ یہ سفر نظم و ضبط، دوستی اور ناقابلِ فراموش یادوں سے بھرپور رہا۔پی ایم اے کا دل کو چھو لینے والا سفر بہت یاد آئے گا۔کورس انڈر آفیسر سید محمد ہادی نے کہا کہ پی ایم اے نے صلاحیت دریافت کرنے اور مشکل حالات میں ثابت قدمی سے کارکردگی دکھانے کے قابل بنایا۔ کورس انڈر آفیسر ہادیہ نے کہا قوم کی خدمت کا خواب دیکھنے والی نوجوان خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بننا چاہتی ہوں۔بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی کورس سپورٹس سارجنٹ جنت الماویٰ نے کہا کہ اس معزز ادارے میں تربیت کے دوران ترقی، نظم و ضبط، اور دوستی کا سفر گزرا،سخت تربیت کے دوران مشترکہ چیلنجز، کامیابیوں اور تجربات نے دائمی دوستی کا رشتہ قائم کر دیا۔اکیڈمی سپورٹس سارجنٹ شاہ فیاض نے کہا کہ یہ سفر عزم، غیرت اور ایمان کا سفر تھا۔سارجنٹ عاصم منظور نے کہا کہ یہ وردی صرف لباس نہیں بلکہ ذمہ داری، عزت اور شہدا کی امانت ہے ۔
کمپنی سارجنٹ میجر محمد ابراہیم نے کہا کہ میرا پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا مقصد قوم کا دفاع اور ملک کی خدمت ہے ۔انہوں نے کہا کہ میرے علاقے (بلوچستان) کے لوگ کسی بھی شعبے میں کسی سے کم نہیں۔ جینٹل مین کیڈٹ احمد نے کہا کہ میرے والد اور بڑے بھائی اس وطن کی بقا کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، میں اپنے خاندان کی روایات کے مطابق ملک کی حفاظت کیلئے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔کمپنی جونیئر انڈر آفیسر احمد نعمان نے کہا کہ میرے والد بھی ملک کے مختلف علاقوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچپن سے اپنے والد کو اس وردی میں دیکھ کر پاک فوج میں شمولیت کا جذبہ پیدا ہوا۔بہترین کیڈٹس کی صورت میں پی ایم اے نے ایک بار پھر نظم و ضبط، عزم اور کردار کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔