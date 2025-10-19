سپارکو آج پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا
چین سے روانہ کیا جائے گا،پاکستانی سائنسدانوں،انجینئرز کی موجودگی میں تیاریاں مکمل 2025 کے دوران خلا میں بھیجا جانے والا یہ ملک کا تیسرا سیٹلائٹ ہوگا، ترجمان سپارکو
کراچی (سٹاف رپورٹر)پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو) آج ملک کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 خلا میں بھیجنے کے لیے تیار ہے ۔ یہ سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا جائے گا، جہاں پاکستانی سائنس دانوں اور انجینئرز کی موجودگی میں لانچ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہوچکی ہیں۔ ترجمان سپار کو کے مطابق HS-1 سیٹلائٹ پاکستان کے خلائی پروگرام میں ایک تاریخی پیشرفت ہے جو قدرتی آفات کی پیشگوئی، زمینی تغیرات کی نگرانی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے تجزیے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سیٹلائٹ کے ذریعے سیلاب، لینڈ سلائیڈز اور دیگر قدرتی آفات سے متعلق ڈیٹا حاصل کیا جائے گا جو پیشگی انتباہی نظام کو مزید مؤثر بنائے گا۔
ڈائریکٹر سپارکو ڈاکٹر اے کے ایم شفاعت علی کے مطابق HS-1 کے ذریعے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے زرعی شعبے میں فصلوں کی نگرانی، زیر زمین معدنیات، تیل و گیس کے ذخائر کی تلاش اور ارضیاتی خطرات کی تشخیص میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ ڈایریکٹر سپارکو کا کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، انفراسٹرکچر میپنگ اور قدرتی وسائل کے بہتر انتظام میں نئی راہیں کھولے گا۔ HS-1 کا مشن پاکستان کی قومی خلائی پالیسی اور وژن 2047 کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا جارہا ہے ۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سال 2025 کے دوران خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہوگا۔ اس سے قبل EO-1 جنوری 2025 اور KS-1 جولائی 2025 کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے جا چکے ہیں اور دونوں اس وقت مکمل طور پر فعال ہیں۔ سپارکو کے مطابق HS-1 سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل ہونے والا ڈیٹا نہ صرف سائنسی تحقیق بلکہ قومی ترقیاتی منصوبوں میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس مشن کی کامیابی کے ساتھ پاکستان کا خلائی پروگرام جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ایپلی کیشنز کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔