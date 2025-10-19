افغان کرکٹرز کی ہلاکت کاالزام،آئی سی سی کا بیان متعصبانہ:عطا تاڑر
آئی سی سی، جے شاہ ،افغان بورڈ کے بیانات منظم مہم کا حصہ، غیرجانبداری پر سوال ؟
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان نے افغان کرکٹ کھلاڑیوں کی ہلاکت کے دعوے پر آئی سی سی کے متعصبانہ اور قبل از وقت بیان کو سختی سے مسترد کردیا، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا آئی سی سی نے افغان کھلاڑیوں کی ہلاکت کے دعوے کی کوئی آزادانہ تصدیق نہیں کی ،پاکستان نے فوری طور پر بیان کی درستی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا آئی سی سی نے متنازعہ الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔
پاکستان نے آئی سی سی چیئرمین جے شاہ کے بیان کے اعادے پر شدید تشویش ظاہر کی اور کہا آئی سی سی، جے شاہ اور افغان بورڈ کے بیانات ایک منظم مہم کا حصہ ہیں۔موجودہ قیادت میں آئی سی سی کی غیر جانبداری پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا کھیل کو سیاست سے آلودہ نہیں کیا جانا چاہیے ۔پاکستان نے زور دیا کہ آئی سی سی اپنی غیر جانبداری اور شفافیت فوری بحال کرے ۔ آئی سی سی کو غیر مصدقہ اور یکطرفہ دعوؤں سے گریز کرنا چاہیے ۔پاکستان نے متنبہ کیا کہ آئی سی سی کسی ملک کے دباؤ میں نہ آئے ۔پاکستان کا مؤقف ہے ، عالمی ریگولیٹر کو جانبداری کا تاثر نہیں دینا چاہیے ۔