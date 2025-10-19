صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان کرکٹرز کی ہلاکت کاالزام،آئی سی سی کا بیان متعصبانہ:عطا تاڑر

  • پاکستان
افغان کرکٹرز کی ہلاکت کاالزام،آئی سی سی کا بیان متعصبانہ:عطا تاڑر

آئی سی سی، جے شاہ ،افغان بورڈ کے بیانات منظم مہم کا حصہ، غیرجانبداری پر سوال ؟

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان نے افغان کرکٹ کھلاڑیوں کی ہلاکت کے دعوے پر آئی سی سی کے متعصبانہ اور قبل از وقت بیان کو سختی سے مسترد کردیا، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا آئی سی سی نے افغان کھلاڑیوں کی ہلاکت کے دعوے کی کوئی آزادانہ تصدیق نہیں کی ،پاکستان نے فوری طور پر بیان کی درستی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا آئی سی سی نے متنازعہ الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔

پاکستان نے آئی سی سی چیئرمین جے شاہ کے بیان کے اعادے پر شدید تشویش ظاہر کی اور کہا آئی سی سی، جے شاہ اور افغان بورڈ کے بیانات ایک منظم مہم کا حصہ ہیں۔موجودہ قیادت میں آئی سی سی کی غیر جانبداری پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا کھیل کو سیاست سے آلودہ نہیں کیا جانا چاہیے ۔پاکستان نے زور دیا کہ آئی سی سی اپنی غیر جانبداری اور شفافیت فوری بحال کرے ۔ آئی سی سی کو غیر مصدقہ اور یکطرفہ دعوؤں سے گریز کرنا چاہیے ۔پاکستان نے متنبہ کیا کہ آئی سی سی کسی ملک کے دباؤ میں نہ آئے ۔پاکستان کا مؤقف ہے ، عالمی ریگولیٹر کو جانبداری کا تاثر نہیں دینا چاہیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریلیا، ہوٹل کے سوئمنگ پول سے مگر مچھ نکل آیا

آبائی شہر چھوڑنا معمر افراد کی صحت بہتر بنا سکتا ہے : تحقیق

کون کون میت پر آتا ہے، اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچالیا

سائنسدانوں نے انسانوں میں چھٹی حس کی تصدیق کردی

شادی انوکھی بنانے کیلئے ریلوے سٹیشن میں تقریب رکھ لی

مستقبل کی وہ سواری جو ٹیکسی یا رکشے کا کام کرے گی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak