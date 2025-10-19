صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
سعودی عرب نے پاکستان میں اے آئی ہب کا افتتاح کر دیا

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) سعودی عرب نے پاکستان میں ‘‘اے آئی ہب’’ کا باضابطہ افتتاح کردیا۔‘‘اے آئی ہب’’ کا باضابطہ افتتاح شزا فاطمہ اور سعودی سفیر نے کہا۔۔۔

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کے وژن کے تحت معرکہ حق نے ملک کو عالمی سطح پر نمایاں مقام دلایا ہے ۔ پاکستان میں اے آئی ہب کے قیام سے مقامی ماہرین اور نوجوان عالمی سطح پر اپنی خدمات فراہم کر سکیں گے ۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دہائیوں پر محیط دوستی اس منصوبے سے مزید مضبوط ہوئی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اے آئی ہب سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں طلبہ و ماہرین کو ترقی کے وسیع مواقع میسر آئیں گے ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس معاہدے سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے ۔

Dunya Bethak