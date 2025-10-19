شرپسندی میں ملوث مدارس کیخلاف کارروائی ہوگی :پنجاب حکومت
کسی بھی مسجد کو بند کرنے کا ارادہ نہیں :انتظامی و پولیس افسران کی علماء سے ملاقات مسائل کے حل کیلئے حکومتی طرز عمل حوصلہ افزاء ہے :علامہ مظفر ، مفتی عابد ودیگر
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )حکومت پنجاب کے انتظامی و پولیس افسران نے محکمہ داخلہ پنجاب میں اہل سنت وجماعت کے اکابرین سے اہم ملاقات میں واضح کیا کہ حکومت پنجاب میں کسی بھی مسجد کو بند کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ، صرف اُن مدارس کیخلاف کارروائی ہوگی جو کسی شرپسندی میں ملوث ہوں گے ۔ ملاقات کرنیوالوں میں اہل سنت والجماعت کی جانب سے علامہ مظفر شاہ قادری، مفتی عابد مبارک المدنی، مفتی رفیع الرحمٰن نورانی، محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی اور علامہ اشرف گورمانی جبکہ انتظامیہ و پولیس کی جانب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب احمد رضا سرور، سیکرٹری اوقاف پنجاب، سپیشل سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی پولیس اور متعلقہ سینئر افسران شامل تھے ، ملاقات میں مدارس و مساجد کی تنظیم اور دیکھ بھال بارے تفصیلی مشاورت کی گئی ۔ اس موقع پر علماء نے کہا کہ پنجاب میں تمام مکاتب فکر کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور مسائل کے حل کے حوالے سے پنجاب حکومت کا طرزِ عمل حوصلہ افزا ہے ، فریقین نے اتفاق کیا کہ ظلم اور فتنہ کی بیخ کنی کیلئے باہمی سطح پر موثر اقدامات کی ضرورت ہے ۔ فریقین نے باہمی رابطے میں تسلسل پربھی اتفاق کیا۔