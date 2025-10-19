صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نایاب شارک کے تحفظ کیلئے قومی ایکشن پلان بنائینگے ،وزیر بحری امور

  • پاکستان
شارک کے شکار سے سمندری تنوع کو خطرہ، پابندی یقینی بنا ئی جا ئیگی ،جنید انوار

اسلام آباد( آن لائن )وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے نایاب شارک کی نسل کے تحفظ کے لیے قومی حکمتِ عملی تشکیل دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا شارک کے تحفظ کیلئے قومی ایکشن پلان بنایا جا ئیگا،اسکے بے تحاشا شکار سے سمندری حیاتیاتی تنوع کو شدید خطرات لاحق ہیں ۔ شارک کے شکار پر پابندی پر سختی سے عمل کرایا جائے گا ۔ سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کیساتھ مشاورت کے بعد جامع شارک تحفظ منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ 

