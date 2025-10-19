پاک برطانیہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ شراکت داری پر اتفاق
اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں) برطا نوی ہائی کمشنر جین میر یٹ نے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی، ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی و عالمی امور اور حالیہ سفارتی روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں میں اعلیٰ سطح پر ہونے والے رابطوں سے باہمی تعاون کو مزید تقویت ملی ہے ۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر زور دیا۔ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی، عالمی چیلنجز، تجارتی تعاون اور ترقیاتی امور پر بھی گفتگو کی گئی، جس میں فریقین نے مشترکہ دلچسپی کے متعدد پہلوؤں پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ۔ دریں اثنا نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے رومانیہ کیلئے پاکستان کے نامزد سفیر الیاس محمود نظامی نے ملاقات کی ، نائب وزیراعظم نے وزارت خارجہ میں بطور ڈی جی (جنوبی ایشیا) الیاس محمود نظامی کی گرانقدر خدمات کو سراہا ، اسحاق ڈار نے نئی ذمہ داری میں ان کی کامیابی کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ۔