دیوالی پرہندو برادری کو مبارکباد

کراچی (این این آئی)چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے روشنیوں، امید اور تجدید کے تہوار دیوالی کے پرمسرت موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر کی ہندو برادری کو دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔

میڈیا سیل بلاول ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق پی پی پی چیئرمین نے اپنے پیغام میں کہا کہ دیوالی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ روشنی ہمیشہ اندھیرے پر غالب آتی ہے اور نفرت و تقسیم پر سچ، امن اور محبت ہی ہمیشہ فتح پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وژن کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی ایک ترقی پسند اور جامع پاکستان کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے ، جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے وقار اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بلاول نے پاکستان کی ثقافتی و قومی زندگی میں ہندو برادری کی گرانقدر خدمات کو سراہتے ہوئے تمام شہریوں پر زور دیا کہ وہ دیوالی کے حقیقی جذبے یعنی ہمدردی، اتحاد اور امید کو اپنائیں۔ انہوں نے ہندو برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگیاں ہمیشہ دیوالی کی روشنیوں کی طرح خوشیوں، ہم آہنگی اور خوشحالی سے جگمگاتی رہیں۔

