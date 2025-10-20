صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل آفریدی بزدار ٹو ثابت ہوگا

  • پاکستان
کالا شاہ کاکو (نامہ نگار) وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ بھارت پاگل پن نہ کرے کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں ، بھارت کا پاگل پن خطے کو ایٹمی جنگ سے دوچار کر سکتا ہے۔

 افغانستان ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے ، اس کا بھارت کی پراکسی بننا کسی صورت برداشت نہیں کرینگے ،وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی آل راؤنڈر نہیں بلکہ بزدار ٹو ثابت ہوگا،قوم صرف چند روز تک انتظار کرے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے کیا۔بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال پر رانا تنویر حسین نے کہا پیرول پر رہائی کی منتیں کرنے والے عمران نیازی نے ہی افغانستان کے ساتھ حالات کشیدہ کئے اور ہزاروں گرفتار دہشت گردوں کو رہا کرکے ملک کودوبارہ دہشت گردی کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ عمرا ن نیازی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے بعد پاکستان کی ریڈ لائن اور ڈیفالٹ کنارے کھڑی معیشت بحالی بڑا چیلنج تھا جسے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں دن رات محنت کرکے پاؤں پر کھڑا کر دیا گیا اور آج معیشت کے تمام اشاریئے بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔

