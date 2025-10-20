پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ30اضلاع تک بڑھانے کی منظوری:ایماندار شہریوں کیلئے مزید سہولیات دیں:مریم نواز
پی آر اے کے سپیشل یونٹ میں 130 انفورسمنٹ آفیسرز بھرتی کرنے کافیصلہ ، 30 اکتوبر تک توسیع کی ڈیڈ لائن قرر ٹیکس نظام میں شفافیت اور سہولت یقینی بنانا بنیادی مقصد:وزیراعلیٰ،صوبے کی پہلی برقی بس سروس کا افتتاح بھی کر دیا
لاہور (نیوز ایجنسیاں )ریونیو میں اضافہ اور ٹیکس اصلاحات کے لیے حکومتِ پنجاب نے اہم اقدامات کا فیصلہ کیا ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیرِ صدارت اجلاس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی (پی آر اے ) کے دائرہ کار کو صوبے کے 30 اضلاع تک بڑھانے کی منظوری دے دی گئی۔وزیراعلیٰ نے ہدایت کی کہ ضلعی سطح پر ریونیو سے متعلق اضافی ذمہ داریاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز جنرل (ADC-Gs) کو تفویض کی جائیں اور توسیع کا عمل 30 اکتوبر تک مکمل کیا جائے ۔اجلاس میں پی آر اے میں سپیشل یونٹ کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا جس میں فیکٹوریل، ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹ، اور ڈیٹا اینالسٹ شامل ہوں گے ۔ اس یونٹ کا مقصد ٹیکس نظام میں شفافیت، تجزیاتی رپورٹنگ اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنانا ہے ۔
مزید برآں، پنجاب ریونیو اتھارٹی میں 130 انفورسمنٹ آفیسرز کی بھرتی کی اصولی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس کے دوران ڈی جی پی آر اے معظم علی سپرا نے ٹیکس اہداف، نئے سیکٹرز کی شمولیت، اور ریونیو کلیکشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ ٹیکس دہندگان کو غیر ضروری پریشانی سے بچایا جائے اور ایماندار شہریوں کے لیے سہولیات میں اضافہ کیا جائے ۔ ٹیکس نظام میں شفافیت اور سہولت دونوں کویقینی بنانا ہماری حکومت کا بنیادی مقصد ہے ۔ پی آر اے نے شہریوں کی سہولت کے لیے ٹیکس سہولت ایپ بھی متعارف کرا دی ہے ، جس کے ذریعے ریونیو سے متعلق تمام معلومات، فائلنگ اور شکایات کا اندراج آن لائن ممکن ہوگا۔ ادھروزیراعلیٰ نے صوبے کی پہلی برقی (الیکٹرک)بس سروس کا افتتاح کر دیا۔پہلے مرحلے میں یہ بسیں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، اور ملتان میں چلائی گئی ہیں، جبکہ آئندہ مرحلے میں سروس کو دیگر ڈویژنل ہیڈکوارٹرز تک توسیع دی جائے گی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ ہمارا مقصد ایک ایسا پنجاب ہے جو دھوئیں، شور اور زہریلی فضا سے پاک ہو۔ برقی ٹرانسپورٹ ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کا وعدہ ہے ۔