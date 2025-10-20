پاکستان کا پہلا ہائپر سپیکٹرل سیٹلائٹ1 کامیابی سے مدار میں داخل
سیٹلائٹ چین کے جیوکوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیاگیا، رواں سال بھیجا جانے والا یہ تیسراسیٹلائٹ جغرافیائی خطرات کی نشاندہی میں معاون ثابت ہوگا:چیئرمین سپارکو ،پاکستان جلد روبوٹ روور چاند پر بھیجنے کوبھی تیار
اسلام آباد،لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں )پاکستان کاخلاء میں بھیجا جانیوالا پہلا ہائپر سپیکٹرل سیٹلائٹ ایچ ایس۔1 کامیابی کے ساتھ اپنے مدار میں داخل ہوگیا ،اسے چین کے جیوکوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا تھا، رواں سال بھیجا جانے والا یہ تیسراسیٹلائٹ ہے ،اسے مدار میں ٹیسٹنگ کو دو ماہ لگ سکتے ہیں ، جس کے بعد سیٹلائٹ مکمل فعال ہو جائے گا ۔ چیئرمین پاکستان سپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو)محمد یوسف خان نے قوم کو مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتِ پاکستان کی حمایت سے قومی منصوبہ حقیقت بن سکا ،ہائپر سپیکٹرل سیٹلائٹ سے فصلوں، مٹی اور پانی کے معیار کی درست نگرانی ممکن ہے ، جنگلات کی کٹائی، آلودگی اور گلیشیئر پگھلنے کی مانیٹرنگ میں مدد حاصل ہوگی،سی پیک منصوبوں میں جغرافیائی خطرات کی نشاندہی میں HS-1 معاون ثابت ہوگا، پاکستان اور چین کے خلائی تعاون کا بھی نیا باب رقم ہوگیا ،یہ پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب مضبوط قدم اوربڑی پیش رفت ہے ۔ترجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ رواں سال اس سے قبل ای او ون اور کے ایس ون سیٹلائٹس بھی کامیابی سے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں۔
اتوار کو وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق ایچ ایس ۔ون جدید ہائپرسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو سینکڑوں باریک سپیکٹرل بینڈز کے ذریعے ڈیٹا حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے مدار میں پاکستانی سیٹلائٹ کو کامیابی سے بھیجنے پر سائنس دانوں اور انجینئروں کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کا دیگر شعبوں کی طرح خلائی تحقیق میں تعاون مثالی اور کلیدی اہمیت کا حامل ہے ،مثالی تعاون کیلئے اپنے عظیم و دیرینہ دوست اور سٹریٹجک شراکت دار چین کے مشکور ہیں۔ نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ایچ ایس -ون منصوبے پر کام کرنے والے پاکستان اور چین کے سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کو سراہا ہے اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور شاندار تعاون کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے جبکہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی پاکستانی سائنسدانوں، ٹیکنیکل ٹیم کومبارکباد پیش کرتے کہا ہے کہ پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب یہ اہم قدم ہے ۔ علاوہ ازیں جی ایم سپارکو ر ڈاکٹر عدنان اسلم نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان بہت جلد ایک روبوٹ روور چاند پر بھیجنے کیلئے تیار ہے ، 2028 سے پہلے اس مشن کو مکمل کرنے پر کام کیا جارہا ،پاکستانی خلا باز کو چاند پر اتارنے کے مشن پر بھی کام کیا جارہا ہے ۔