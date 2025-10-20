بلوچستان:دہشتگردی میں ملوث فتنہ الہندوستان کا سرغنہ جمیل عرف ٹیٹک ہلاک
ہلاک دہشتگرد پنجگور کا رہائشی ، 2022ء کو ہیڈ کوارٹرز پر ہونیوالے حملے بھی ملوث رہا :سکیورٹی ذرائع ٹیٹک فتنہ الہندوستان کا فعال رکن ، تنظیمی نیٹ ورک کے اہم رابطہ کار کے طور پر بھی کام کر رہا تھا
پنجگور ،اسلام آباد (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک )بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کی کارروائی، دہشت گردی میں ملوث فتنہ الہندوستان کا انتہائی مطلوب سرغنہ جمیل ٹیٹک مارا گیا ۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الہندوستان کے سرغنہ جمیل عرف ٹیٹک کے مارے جانے کی مصدقہ اطلاعات ہیں،ہلاک دہشت گرد ضلع پنجگور کا رہائشی تھا جو 2022ء میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر حملے بھی ملوث رہا ،وہ بولیدہ سمیت دیگر متعدد علاقوں میں بھی ہونیوالے کئی خونریز حملوں اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھا اور طویل عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا، جمیل عرف ٹیٹک فتنہ الہندوستان کا فعال رکن اور تنظیمی نیٹ ورک کے اہم رابطہ کار کے طور پر بھی کام کر رہا تھا۔