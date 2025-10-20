عوام وریاست میں دوریاں ، سیاسی پارٹیوں پر پابندی غلط:حافظ نعیم
پاک افغان جنگ بندی خوش آئند،خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی حکومت تباہی لائی طالبان حکومت انڈیا کی ہمدرد نہ بنے ،عوام کل اجتماع میں شرکت کریں:امیر جماعت
پشاور(این این آئی)جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہحکومت اپنی رٹ قائم کرنے کیلئے سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگانا چاہتی ہے جو درست نہیں، حکومت کہتی ہے کہ ہمارے خلاف بات نہ کرو، جلوس نہ نکالو جلسے نہ کرو، ان اقدامات کی وجہ سے عوام اور ریاست میں دوریاں بڑھ رہی ہیں ، 12 سال سے خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی حکومت ہے لیکن یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی سرکار صرف تباہی لیکر آئی۔لوئر دیر میں بنو قابل پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی خوش آئند ہے ، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال گمبھیر ہے ، یہاں کوئی ذمہ داری لینے کیلئے تیار نہیں، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے ، طالبان حکومت انڈیا کی ہمدرد نہ بنے کیونکہ انڈیا کبھی بھی افغانستان کا ساتھ نہیں دے گا ، بنو قابل پروگرام میں ٹاپ کرنے والے 4 طلباء و طالبات کو روزگار کیلئے بیرون ممالک بھجوایا جائے گا ، انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کل مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تین روزہ اجتماع عام میں شرکت کریں اور نظام بدلنے میں ہمارا ساتھ دیں۔