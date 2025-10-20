صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوا: 11اضلاع کے ضمنی بلدیاتی انتخابات،آزادامیدوار کامیاب

خیبرپختونخوا: 11اضلاع کے ضمنی بلدیاتی انتخابات،آزادامیدوار کامیاب

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )خیبرپختونخوا کے 11اضلاع چارسدہ، سوات، شانگلہ، اپر دیر، لوئر دیر، ملاکنڈ، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسہرہ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے ۔

جن کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق مانسہرہ میں وی سی گلی بدرال میں چیئرمین کی نشست پر آزاد امیدوار ماجد اسحاق کامیاب ہو گئے ۔ماجد اسحاق 517 ووٹ جبکہ ڈاکٹروقاص 347 حاصل کر سکے ۔ وی سی دارہ چیئرمین کی نشست پربھی آزادا میدوار عبدالمومن جیتے ،عبدالمومن نے 1226 ووٹ لئے جبکہ سجاد تنولی 966ووٹ لیکر دوسرے نمبر پر رہے ۔ اپردیرمیں ولیج کونسل دسکوڑ بالا سے آزاد امیدوار شاہ فیصل کامیاب ہوگئے ،تین نشستوں پر دو امیدوار پہلے سے بلامقابلہ کامیاب ہوئے ہیں۔ انتخابات میں لوگوں کی عدم لچسپی رہی اورمجموعی طور پر ٹرن آؤٹ بہت کم رہا۔

