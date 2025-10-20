خیبرپختونخوا: 11اضلاع کے ضمنی بلدیاتی انتخابات،آزادامیدوار کامیاب
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )خیبرپختونخوا کے 11اضلاع چارسدہ، سوات، شانگلہ، اپر دیر، لوئر دیر، ملاکنڈ، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسہرہ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے ۔
جن کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق مانسہرہ میں وی سی گلی بدرال میں چیئرمین کی نشست پر آزاد امیدوار ماجد اسحاق کامیاب ہو گئے ۔ماجد اسحاق 517 ووٹ جبکہ ڈاکٹروقاص 347 حاصل کر سکے ۔ وی سی دارہ چیئرمین کی نشست پربھی آزادا میدوار عبدالمومن جیتے ،عبدالمومن نے 1226 ووٹ لئے جبکہ سجاد تنولی 966ووٹ لیکر دوسرے نمبر پر رہے ۔ اپردیرمیں ولیج کونسل دسکوڑ بالا سے آزاد امیدوار شاہ فیصل کامیاب ہوگئے ،تین نشستوں پر دو امیدوار پہلے سے بلامقابلہ کامیاب ہوئے ہیں۔ انتخابات میں لوگوں کی عدم لچسپی رہی اورمجموعی طور پر ٹرن آؤٹ بہت کم رہا۔