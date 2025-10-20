صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدرآباد سے فتنہ الہندوستان کے 2 دہشت گرد گرفتار

  • پاکستان
حیدرآباد سے فتنہ الہندوستان کے 2 دہشت گرد گرفتار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک )حیدرآباد سے بھی فتنہ الہندوستان کے روپوش 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا، دونوں کو سی ٹی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے حراست میں لیا۔

سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے ٹیرر فائنانسنگ فنڈ کی خطیر رقم برآمد ہوئی ہے ،دہشت گرد سی ٹی ڈی حیدرآباد کی موبائل پر حملے میں بھی ملوث ہیں ،انہوں نے اپریل 2025ء میں جام شورو کے مقام پربھی فائرنگ کی تھی۔سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گردوں سے حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریلیا، ہوٹل کے سوئمنگ پول سے مگر مچھ نکل آیا

آبائی شہر چھوڑنا معمر افراد کی صحت بہتر بنا سکتا ہے : تحقیق

کون کون میت پر آتا ہے، اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچالیا

سائنسدانوں نے انسانوں میں چھٹی حس کی تصدیق کردی

شادی انوکھی بنانے کیلئے ریلوے سٹیشن میں تقریب رکھ لی

مستقبل کی وہ سواری جو ٹیکسی یا رکشے کا کام کرے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak