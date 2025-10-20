حیدرآباد سے فتنہ الہندوستان کے 2 دہشت گرد گرفتار
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک )حیدرآباد سے بھی فتنہ الہندوستان کے روپوش 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا، دونوں کو سی ٹی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے حراست میں لیا۔
سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے ٹیرر فائنانسنگ فنڈ کی خطیر رقم برآمد ہوئی ہے ،دہشت گرد سی ٹی ڈی حیدرآباد کی موبائل پر حملے میں بھی ملوث ہیں ،انہوں نے اپریل 2025ء میں جام شورو کے مقام پربھی فائرنگ کی تھی۔سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گردوں سے حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے ۔