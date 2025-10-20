صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریڈ19 میں ترقی کیلئے تربیتی کورس کی ویٹنگ لسٹ متعارف،62افسر شامل

اسلام آباد ( نیوز رپورٹر )اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ترقی کے لیے لازمی تربیتی کورسز میں افسران کی شرکت یقینی بنانے کی خاطر ویٹنگ فہرست متعارف کرا دی ۔

 یہ فہرست گریڈ 19 میں ترقی کے امیدوار افسران کے لیے تیار کی گئی ہے جو 45ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس میں شامل ہوں گے ۔اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پاکستان پولیس سروس اور آفیسرز مینجمنٹ سروس گروپ کے گریڈ 18 کے 62 افسران کو ویٹنگ فہرست میں رکھا گیا ہے ۔ کورس کے لیے کسی افسر کی نامزدگی منسوخ یا مؤخر ہونے کی صورت میں ویٹنگ فہرست میں شامل افسران کو موقع دیا جائے گا۔پاکستان آفیسرز مینجمنٹ سروس کے 16، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 20 اور پاکستان پولیس سروس کے 26 افسران ویٹنگ فہرست میں شامل ہیں۔ 45واں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس 17 نومبر 2025 سے 23 جنوری 2026 تک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے مراکز کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور اسلام آباد میں ہوگا۔مجموعی طور پر مختلف سروس گروپوں کے 131 افسران کورس کے لیے نامزد کیے جا چکے ہیں ۔

