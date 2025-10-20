صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیچہ وطنی :چینی انجینئرز کی ناقص سکیورٹی، انچارج تھانیدار گرفتار ومعطل

  • پاکستان
چیچہ وطنی :چینی انجینئرز کی ناقص سکیورٹی، انچارج تھانیدار گرفتار ومعطل

چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ صدر چیچہ وطنی نے چک نمبر 113 بارہ ایل کوٹلہ ادیب شہید میں چائنیز انجینئرز کے کیمپ کے ناقص سکیورٹی انتظامات پر مقدمہ درج کرکے سکیورٹی انچارج تھانیدار کو گرفتار کرلیا۔

کوٹلہ ادیب شہید ریلوے سٹیشن کے قریب چینی انجینئرز کی ٹیم کام کررہی ہے ، رات کو جب چائنیزکمپنی کے چیف سکیورٹی نے چھاپہ مارا تو سکیورٹی انتظامات ناقص تھے اور انچارج غائب پایا گیاجس پر حکومت پاکستان کو رپورٹ کی گئی،جس پر تھانہ صدر چیچہ وطنی پولیس نے سب انسپکٹر افضال کی مدعیت میں تھانیدار مقصود کے خلاف مقدمہ درج کرکے تھانیدار کو گرفتار کرلیا اور ڈی پی او ساہیوال نے تھانیدار کو معطل کرکے محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

راولپنڈی ٹیسٹ کا آج آغاز،ا ظہر محمود سیریز جیتنے کیلئے پر عزم

محسن نقوی سے صدر ٹینس فیڈریشن اعصام الحق قریشی کی ملاقات

ون ڈے کپتان کون،ہیسن کی اجلاس بلانے کی سفارش

لیلہ فرنینڈس نے جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

ویمنز ورلڈکپ،جنوبی افریقہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم

ویمنز ورلڈ کپ:انگلینڈ سیمی فائنل میں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak