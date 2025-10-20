چیچہ وطنی :چینی انجینئرز کی ناقص سکیورٹی، انچارج تھانیدار گرفتار ومعطل
چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ صدر چیچہ وطنی نے چک نمبر 113 بارہ ایل کوٹلہ ادیب شہید میں چائنیز انجینئرز کے کیمپ کے ناقص سکیورٹی انتظامات پر مقدمہ درج کرکے سکیورٹی انچارج تھانیدار کو گرفتار کرلیا۔
کوٹلہ ادیب شہید ریلوے سٹیشن کے قریب چینی انجینئرز کی ٹیم کام کررہی ہے ، رات کو جب چائنیزکمپنی کے چیف سکیورٹی نے چھاپہ مارا تو سکیورٹی انتظامات ناقص تھے اور انچارج غائب پایا گیاجس پر حکومت پاکستان کو رپورٹ کی گئی،جس پر تھانہ صدر چیچہ وطنی پولیس نے سب انسپکٹر افضال کی مدعیت میں تھانیدار مقصود کے خلاف مقدمہ درج کرکے تھانیدار کو گرفتار کرلیا اور ڈی پی او ساہیوال نے تھانیدار کو معطل کرکے محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا ۔