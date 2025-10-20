پارٹی قیادت حکم دے تو ن لیگ کو تگنی کا ناچ نچا دیں :پی پی اجلاس کی اندرونی کہانی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )پیپلزپارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی، ذرائع کے مطابق اجلاس میں حکومت سے اتحاد کے خاتمے کا مطالبہ سامنے آ یا۔
اجلاس میں خیبرپختونخوا اور پنجاب کے اراکین نے کہا کہ پارٹی قیادت حکم دے وفاق، پنجاب میں ن لیگ کو تگنی کا ناچ نچا دیں، ن لیگ بار بار کی سیاسی ٹھوکروں کے باوجود کچھ نہیں سیکھ سکی، پی پی قیادت چٹکی بجا کر وفاق میں حکومت گرا سکتی ہے ۔ سی ای سی نے جماعت، قیادت کی عزت نفس پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کے عزم کااعادہ کیا ، پی پی اوربلاول بھٹو کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اتحاد پیپلزپارٹی نہیں ن لیگ کی ضرورت ہے ،حکومتی اتحاد سے نکلنے کا مطالبہ خیبرپختونخوا، پنجاب کے اراکین نے کیا اورکہا کہ حکومت سے اتحاد پیپلز پارٹی کیلئے سیاسی خودکشی سے کم نہیں ، پیپلزپارٹی قیادت حکومت میں باضابطہ شامل ہو یا اتحاد ختم کرے ۔