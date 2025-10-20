صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارٹی قیادت حکم دے تو ن لیگ کو تگنی کا ناچ نچا دیں :پی پی اجلاس کی اندرونی کہانی

  • پاکستان
پارٹی قیادت حکم دے تو ن لیگ کو تگنی کا ناچ نچا دیں :پی پی اجلاس کی اندرونی کہانی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )پیپلزپارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی، ذرائع کے مطابق اجلاس میں حکومت سے اتحاد کے خاتمے کا مطالبہ سامنے آ یا۔

اجلاس میں خیبرپختونخوا اور پنجاب کے اراکین نے کہا کہ پارٹی قیادت حکم دے وفاق، پنجاب میں ن لیگ کو تگنی کا ناچ نچا دیں، ن لیگ بار بار کی سیاسی ٹھوکروں کے باوجود کچھ نہیں سیکھ سکی، پی پی قیادت چٹکی بجا کر وفاق میں حکومت گرا سکتی ہے ۔ سی ای سی نے جماعت، قیادت کی عزت نفس پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کے عزم کااعادہ کیا ، پی پی اوربلاول بھٹو کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اتحاد پیپلزپارٹی نہیں ن لیگ کی ضرورت ہے ،حکومتی اتحاد سے نکلنے کا مطالبہ خیبرپختونخوا، پنجاب کے اراکین نے کیا اورکہا کہ حکومت سے اتحاد پیپلز پارٹی کیلئے سیاسی خودکشی سے کم نہیں ، پیپلزپارٹی قیادت حکومت میں باضابطہ شامل ہو یا اتحاد ختم کرے ۔  

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ جنگ بندی خطرے میں،اسرائیلی بمباری،45شہید،امدادی راستے بند

فرانس:سابق صدر سرکوزی کو 5سال قید کی سزا کاٹنے کیلئے کل جیل منتقل کیا جائیگا

امریکا میں احتجاجی مظاہرے ،میں بادشاہ نہیں ہوں ،ٹرمپ

چین کا امریکا پر سائبر حملوں کا الزام

امریکا کا کولمبیا سے منسلک منشیات بردار کشتی پر حملہ، 3 ہلاک

ایران :اسرائیلی جاسوس کو پھانسی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak