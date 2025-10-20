صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کا 3ممالک کیساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف

  • پاکستان
پاکستان کا 3ممالک کیساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف

افغانستان، ایران، روس کیساتھ مختلف شرائط کو نرم کر دیا گیا بیک وقت درآمد و برآمد کی اجازت ،مخصوص اشیا ء کی فہرست ختم

اسلام آباد(این این آئی)پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف کر ادیا۔وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکنزم میں ترامیم کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔نوٹیفکیشن کے مطابق ان ممالک کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے لیے مختلف شرائط کو نرم کر دیا گیا ہے ، برآمد سے قبل لازمی درآمد کی شرط نرم کرکے بیک وقت درآمد و برآمد کی اجازت ہو گی،نجی اداروں کو کنسورشیم بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے ، بارٹر ٹریڈ کے لین دین کا دورانیہ 90روز سے بڑھا کر 120روز کردیا گیا ، مخصوص اشیا ء کی فہرست کو ختم کر دیا گیا۔ذرائع نے بتایاکہ پاکستان نے جون 2023 میں افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ میکنزم نافذ کیا تھا اور میکنزم کے نفاذ کے بعد اس پر عملدر آمد میں متعدد مسائل سامنے آئے تھے ،ان مسائل کے حل کیلئے وزارت تجارت نے سرکاری اور نجی سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی تھی، جس میں سٹیٹ بینک، وزارت خارجہ، ایف بی آر، پاکستان سنگل ونڈو شامل ہیں۔

