پنجاب :سکولوں کے نئے اوقاتِ کار کا شیڈول تیار منظوری کیلئے وزیراعلیٰ کو ارسال
لاہور (آن لائن)پنجاب حکومت نے موسمِ سرما کے پیش نظر صوبے بھر کے سرکاری و نجی سکولوں کے نئے اوقاتِ کار کا شیڈول تیار کر لیا۔
جوآج 20 اکتوبر 2025 سے نافذ ہو کر مارچ 2026 تک برقرار رہے گا۔محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق نیا شیڈول حتمی منظوری کے مرحلے میں ہے اور وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کو ارسال کر دیا گیا ہے ۔ منظوری کے بعد باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔دوسری جانب سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کے مطابق ہفتہ وار تعطیل ختم کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے واضح کیا کہ ہفتہ وار چھٹی برقرار رہے گی جبکہ ہفتے کے روز سکول بند ہی رہیں گے ۔