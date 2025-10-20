راجن پور :پولیس کا آپریشن 6 ڈاکو ئوں نے سرنڈر کردیا
راجن پور (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پولیس نے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف بڑے آپریشن کے دوران چھ ڈاکوؤںکو اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا۔
ڈی پی او فاروق امجد کے مطابق کارروائی سکھانی گینگ کی کمین گاہ میں کی گئی، جہاں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس نے علاقے کا گھیراؤ کیا تو چھ ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دئیے ۔ گرفتار افراد میں پنجاب حکومت کی جانب سے 30 لاکھ روپے انعامی ڈاکو میر حاجی سکھانی بھی شامل ہے ۔ ملزم قتل، ڈکیتی اور اغوا کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھے ۔ پولیس نے کمین گاہ کو نذرِ آتش کردیا۔ ڈی پی او کے مطابق چند روز قبل انہی ڈاکوؤں نے پولیس وین پر فائرنگ کرکے ایک کانسٹیبل کو شہید اور دو اہلکاروں کو زخمی کیا تھا، جس کے بعد ڈاکوؤں کے خلاف فیصلہ کن آپریشن جاری ہے ۔