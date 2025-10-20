صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی اے نجکاری:بولی کی تاریخ تبدیل ،17 نومبر مقرر

  • پاکستان
کراچی (این این آئی)قومی ایئر لائن (پی آئی اے )کی نجکاری کیلئے بولی کی تاریخ 30 اکتوبر سے تبدیل کرکے 17 نومبر کر دی گئی، 4 کنسورشیمز نے نجکاری کے بولی کے مرحلے کیلئے کوالیفائی کیا ہے ۔

پی آئی اے کی نجکاری آئندہ ماہ حتمی مرحلے تک پہنچنے کی توقع ہے ۔کنسورشیمز نے حکومت سے طے کردہ شرائط و ضوابط میں نرمی کی درخواست کر دی ۔ نجکاری کے بعد قومی ایئرلائن کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا اور طیاروں سے قومی پرچم بھی نہیں ہٹایا جائے گا۔پی آئی اے کی ملکیت پاکستانی شہریوں کے پاس ہی رہے گی، غیر ملکی فرد یا ادارے کو اکثریتی شیئر ہولڈر نیلامی کے عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

