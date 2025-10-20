پی آئی اے نجکاری:بولی کی تاریخ تبدیل ،17 نومبر مقرر
کراچی (این این آئی)قومی ایئر لائن (پی آئی اے )کی نجکاری کیلئے بولی کی تاریخ 30 اکتوبر سے تبدیل کرکے 17 نومبر کر دی گئی، 4 کنسورشیمز نے نجکاری کے بولی کے مرحلے کیلئے کوالیفائی کیا ہے ۔
پی آئی اے کی نجکاری آئندہ ماہ حتمی مرحلے تک پہنچنے کی توقع ہے ۔کنسورشیمز نے حکومت سے طے کردہ شرائط و ضوابط میں نرمی کی درخواست کر دی ۔ نجکاری کے بعد قومی ایئرلائن کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا اور طیاروں سے قومی پرچم بھی نہیں ہٹایا جائے گا۔پی آئی اے کی ملکیت پاکستانی شہریوں کے پاس ہی رہے گی، غیر ملکی فرد یا ادارے کو اکثریتی شیئر ہولڈر نیلامی کے عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔