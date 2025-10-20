بری امام :افغانوں کے خلاف آپریشن، ایس ایچ او،2اہلکار زخمی
2 افغا ن باشندے اوران کے 2 سہولت کار گرفتار ، 2 فرار ہونے میں کامیاب کراچی افغان بستی میں آپریشن تیز،1500 مکان مسمار ،مافیا نے قبضہ کر رکھا تھا
اسلام آباد،کراچی (دنیا نیوز،سٹاف رپورٹر ) اسلام آباد تھانہ سیکرٹریٹ کے علاقے بری امام میں غیرقانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن میں ایس ایچ او سمیت 3اہلکار زخمی ہو گئے ، ایس ایچ او کی نگرانی میں پولیس پارٹی نے غیرقانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائی کی، جہاں اُنہوں نے پولیس سے مزاحمت شروع کردی۔ پولیس کے مطابق مزاحمت کے دوران ایس ایچ او سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے ، جبکہ 2 افغا نوں اور 2 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا ۔ ایک افغانی اور سہولت کار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ ادھر کراچی میں ایم ڈی اے کی زمین پر طویل عرصے سے قائم غیر قانونی افغان بستی کے خاتمے کیلئے آپریشن تیز کردیا گیا، ایم ڈی اے حکام کا دعویٰ ہے کہ 1500 سے زائد غیر قانونی مکانات کو مسمار کردیا گیا ہے ،شہری حلقوں نے آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔