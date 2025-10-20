صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایل پی کیخلاف آپریشن بوریوالا میں متعدد کارکن گرفتار

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)حکومتِ پنجاب کی ہدایات پر بورے والا میں تحریکِ لبیک کے خلاف مبینہ کریک ڈاؤن جاری ہے ۔

 پولیس ذرائع کے مطابق تھانہ صدر بورے والا  نے تحریکِ لبیک ڈلن بنگلہ کے صدر ملک مدثر لنگڑیال کو گرفتار کرکے ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کے حکم پر ایک ماہ کے لیے ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی میں نظر بند کر دیا ۔ ذرائع کے مطابق حکومتِ پنجاب کی فراہم کردہ فہرستوں کی روشنی میں تحصیل بورے والا کے شہری اور دیہی علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر تنظیم کے کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ متعدد رہنما اور کارکن روپوش ہیں۔پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریکِ لبیک کو مبینہ طور پر فنڈز فراہم کرنے والے افراد کی فہرستیں بھی مرتب کی جا رہی ہیں۔ 

