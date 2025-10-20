سیاحت کا فروغ :لاہور تا شیخوپورہ ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز
تاریخی مقامات کیلئے دو ڈبل ڈیکر بسیں روانہ، فی کس کرایہ 1200 روپے مقرر پہلے ٹور میں ہرن مینار اور پیر وارث شاہ مزار کی سیر، سیاحوں نے خوب لطف اٹھایا
لاہور (آن لائن)حکومت پنجاب نے صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے لاہور سے شیخوپورہ کے لیے دو ڈبل ڈیکر بسوں کی سروس کا باضابطہ آغاز کر دیا ۔ پنجاب ٹورازم اینڈ آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کے تحت یہ بس سروس ہفتہ اور اتوار کے روز لاہور سے شیخوپورہ کے تاریخی اور ثقافتی مقامات تک چلائی جائے گی۔ بس کا فی کس کرایہ 1200 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔پہلے سیاحتی ٹور میں مسافروں نے پیر وارث شاہ کے مزار اور ہرن مینار کی سیر کی۔ سیاحوں نے ہرن مینار میں بوٹنگ، سائیکلنگ اور تصویری یادیں محفوظ کرنے کا خوب لطف اٹھایا۔ علاوہ ازیں شیخوپورہ میں ہیر خوانی کی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس سے ماحول روایتی رنگ میں ڈھل گیا۔شہریوں اور سیاحوں نے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو تاریخی قدم قراردیتے ہوئے کہاکہ دو روزہ سیاحتی ٹور سے نہ صرف لاہور بلکہ دیگر اضلاع کے شہریوں میں بھی تاریخی مقامات کی سیر کا شوق بڑھا ہے ۔ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارتھ نے کہا کہ شیخوپورہ کو ٹورازم کا حب بنایا جا رہا ہے تاکہ تاریخی ورثہ عوام تک پہنچ سکے ۔