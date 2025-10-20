شادی کیلئے لڑکیوں کی عمر 18 سال ضروری :یورپی یونین
خواتین بنیادی حقوق کے تحفظ کیلئے حمایت کرتے رہیں گے :ڈاکٹر سیبسٹین
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)سماجی تنظیم پودا کے زیر اہتمام 3 روزہ 18 ویں سالانہ دیہی خواتین کی قیادت کی تربیتی کانفرنس کے آخری روز یورپی یونین کے پاکستان میں وفدکی ٹیم لیڈر ڈاکٹر سیبسٹین لورین نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سال تک بڑھانا ضروری ہے ، انہوں نے لڑکیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جاری کوششوں کے لیے یورپی یونین کی حمایت کا اعادہ کیا ۔پودا کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ثمینہ نذیر نے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ میں صنفی مساوات کے اعداد و شمار کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے خواتین کے اکثر پوشیدہ کام اور تعاون کو زیادہ موثر طریقے سے دستاویز کرنے کی سفارش کی،پاکستان میں یورپی یونین اور ناروے کے سفارتخانے اور لوک ورثہ کے تعاون سے اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا،وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے ملک بھر میں لڑکیوں کے لیے شادی کی کم از کم عمر بڑھانے کے مطالبے کی حمایت کی، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی ترقی کا انحصار خواتین کو بااختیار بنانے پر ہے ۔