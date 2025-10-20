صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان پر امن ملک،غیر ملکی خواتین بائیکرز تیمر گرہ پہنچ گئیں

  • پاکستان
پاکستان پر امن ملک،غیر ملکی خواتین بائیکرز تیمر گرہ پہنچ گئیں

لوئر دیر(دنیا نیوز)مختلف ممالک سے غیر ملکی خواتین بائیکرز خیبرپختونخوا کے علاقے تیمرگرہ پہنچ گئیں۔

غیر ملکی خواتین کا تعلق کینیڈا، نیوزی لینڈ، فرانس اور سکاٹ لینڈ سے ہے جو اسلام آباد سے گلگت، شندور، چترال، کالاش کے راستے تیمرگرہ پہنچیں۔ میڈیا سے گفتگو میں غیر ملکی بائیکرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مکمل پر امن ہے ، خود کو محفوظ محسوس کیا،دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستان سیاحت کیلئے محفوظ ملک ہے ،یہاں کے لوگ مہمان نواز اور روایات سے بھرپور ہیں، پاکستان کے خوبصورت مقامات اور کلچر نے دل جیت لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

راولپنڈی ٹیسٹ کا آج آغاز،ا ظہر محمود سیریز جیتنے کیلئے پر عزم

محسن نقوی سے صدر ٹینس فیڈریشن اعصام الحق قریشی کی ملاقات

ون ڈے کپتان کون،ہیسن کی اجلاس بلانے کی سفارش

لیلہ فرنینڈس نے جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

ویمنز ورلڈکپ،جنوبی افریقہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم

ویمنز ورلڈ کپ:انگلینڈ سیمی فائنل میں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak