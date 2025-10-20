پاکستان پر امن ملک،غیر ملکی خواتین بائیکرز تیمر گرہ پہنچ گئیں
لوئر دیر(دنیا نیوز)مختلف ممالک سے غیر ملکی خواتین بائیکرز خیبرپختونخوا کے علاقے تیمرگرہ پہنچ گئیں۔
غیر ملکی خواتین کا تعلق کینیڈا، نیوزی لینڈ، فرانس اور سکاٹ لینڈ سے ہے جو اسلام آباد سے گلگت، شندور، چترال، کالاش کے راستے تیمرگرہ پہنچیں۔ میڈیا سے گفتگو میں غیر ملکی بائیکرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مکمل پر امن ہے ، خود کو محفوظ محسوس کیا،دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستان سیاحت کیلئے محفوظ ملک ہے ،یہاں کے لوگ مہمان نواز اور روایات سے بھرپور ہیں، پاکستان کے خوبصورت مقامات اور کلچر نے دل جیت لیا۔